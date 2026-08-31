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Niet meer leverbaar
TAE5008BL/00
Voel de bas.
Geniet van een krachtige bas bij al uw muziek. Deze oordopjes hebben een comfortabele in-ear-pasvorm. En met de afstandsbediening in het snoer kunt u eenvoudig afspeellijsten pauzeren. Ideaal als er een oproep binnenkomt net wanneer de bas op het punt staat los te knallen in uw favoriete nummer!
Krachtige bas
Lichtgewicht, in-ear pasvorm
Afstandsbediening 3 knoppen in snoer
USB-C-aansluiting
Ook onderweg wilt u natuurlijk graag naar uw favoriete nummers kunnen luisteren. Deze hoofdtelefoon heeft een stevige bas dankzij krachtige drivers van 10 mm. Geniet bovendien van een comfortabele luisterervaring dankzij oortjes die precies goed passen.
Luister naar je afspeellijsten zoals ze bedoeld zijn. Deze hoofdtelefoon is voorzien van een ingebouwde DAC die de kwaliteit verbetert van wat u beluistert. Geniet van elke seconde van uw favoriete muziek.
Een ovale akoestische buis en verwisselbare rubberen oordopjes in drie maten zorgen voor een perfecte afdichting die u urenlang kunt dragen. Geniet de hele dag van luistercomfort.
Recensies
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.