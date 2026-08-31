Voel de bas.

Geniet van een krachtige bas bij al uw muziek. Deze oordopjes hebben een comfortabele in-ear-pasvorm. En met de afstandsbediening in het snoer kunt u eenvoudig afspeellijsten pauzeren. Ideaal als er een oproep binnenkomt net wanneer de bas op het punt staat los te knallen in uw favoriete nummer!