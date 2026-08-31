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Niet meer leverbaar
SWV5431/00
Geniet van superieure High Definition TV
Ervaar superieure High Definition TV. Hiermee kunt u uw mobiele apparaat rechtstreeks aansluiten op een TV, projector of mobiel scherm. Werkt met een USB-C 3.1-poort die de alternatieve Display Port-modus ondersteunt.
4K 60 Hz
High Speed
1,5 m
Ga lekker zitten en geniet van prachtige videobeelden van 60 frames per seconde. Hierdoor beleeft u een vloeiendere kijkervaring.
De metalen behuizing met gevlochten afwerking beschermt de kabel dankzij verbeterde duurzaamheid.