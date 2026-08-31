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Niet meer leverbaar

Type C naar HDMI-kabel

SWV5430/10

Geniet van superieure High Definition TV

Ervaar superieure High Definition TV. Hiermee kunt u uw mobiele apparaat rechtstreeks aansluiten op een TV, projector of mobiel scherm. Werkt met een USB-C 3.1-poort die de alternatieve Display Port-modus ondersteunt.

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4K 30 Hz Ultra HD met ethernet

Geniet van superieure High Definition TV

  • 4K 30 Hz

  • High Speed

  • 1,5 m

Vloeiende beelden met 30 frames per seconde 30 Hz videosignaal

Ga lekker zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. Hierdoor beleeft u een vloeiendere kijkervaring.

Metalen behuizing met gevlochten kabel

De metalen behuizing met gevlochten afwerking beschermt de kabel dankzij verbeterde duurzaamheid.

UHD 2160p (4K)

Ondersteunt videoresoluties tot 4K of UHD 2160p. Uw scherm benadert daardoor de digitale systemen van de bioscoop.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 241.4 kB
  • 14 August 2024

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