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Niet meer leverbaar
SWV5430/10
Geniet van superieure High Definition TV
Ervaar superieure High Definition TV. Hiermee kunt u uw mobiele apparaat rechtstreeks aansluiten op een TV, projector of mobiel scherm. Werkt met een USB-C 3.1-poort die de alternatieve Display Port-modus ondersteunt.
4K 30 Hz
High Speed
1,5 m
Ga lekker zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. Hierdoor beleeft u een vloeiendere kijkervaring.
De metalen behuizing met gevlochten afwerking beschermt de kabel dankzij verbeterde duurzaamheid.
Ondersteunt videoresoluties tot 4K of UHD 2160p. Uw scherm benadert daardoor de digitale systemen van de bioscoop.