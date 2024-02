SimpleSetup is een exclusieve functie van Philips

Met de innovatieve SimpleSetup-functie stelt u de universele afstandsbediening in slechts 3 eenvoudige stappen in: 1. Zoek de merkcode van uw apparaat op en voer deze in op de afstandsbediening 2. Druk op de aan-uitknop totdat uw apparaat wordt uitgeschakeld 3. Controleer of alle toetsen werken. Klaar!