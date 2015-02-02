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  • Rijke bas
  • Rijke bas
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  • Rijke bas
  • Rijke bas
  • Rijke bas
  • Rijke bas
  • Rijke bas
  • Rijke bas
  • Rijke bas

Niet meer leverbaar

Oortelefoon met microfoon

SHE3905GD/00

4.6
| (9) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Goudkleurig
Goudkleurig
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Rijke bas
Geniet van muziek en gesprekken met hoogwaardig geluid. De ovalen buisjes zijn verkrijgbaar in drie maten voor een optimale pasvorm en diepe bas. De gemetalliseerde vacuümbehuizing zorgt voor een stijlvolle afwerking. Dankzij de geïntegreerde microfoon en bediening wordt handsfree bellen nog handiger.
Bekijk alle voordelen

Muziek en gesprekken klinken beter dankzij een ovale geluidsbuis

Rijke bas

  • Goudkleurig

Zachte siliconen oorcaps in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Zachte siliconen oorcaps in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Microfoon en bediening in het snoer voor eenvoudig schakelen tussen muziek en oproepen

Microfoon en bediening in het snoer voor eenvoudig schakelen tussen muziek en oproepen

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus verbonden met wat u belangrijk vindt.

Compacte efficiënte luidsprekers voor een krachtig geluid en rijke bas

Compacte efficiënte luidsprekers voor een krachtig geluid en rijke bas

Compacte efficiënte luidsprekers zorgen voor een perfecte pasvorm en produceren een nauwkeurig geluid met rijke bas voor extra veel luisterplezier.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

9

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
1

02/02/2015

Deutschland

Deutschland

Super Kopfhörer!

Ich war am Anfang skeptisch, ob diese Kopfhörer wirklich einen guten klang haben. Doch nachdem ich sie das erste mal gebraucht habe , war die anfängliche Skepsis weg. Man denkt zwar im ersten Moment wo der bass ist, aber wenn man den richtigen Equalizer hat merkt man ihn. Die Kopfhörer sind mir auch schon nass geworden. Nun kann man sagen das es reines glück war, oder die Kopfhörer wirklich etwa Wasser aushalten. nach kurzem föhnen war der Klang wieder vollständig vorhanden. Mein Fazit: Ich würde mir diese Kopfhörer jederzeit wieder kaufen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3905PP In ear headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3905PP In ear headphones with mic

19/06/2014

Deutschland

Deutschland

SHE3905 ist ein super Produckt

Ich benutze den Phillips InEar-Kopfhörer seit April davon 6 Wochen Krankenhaus und Reha .Ich habe in der zeit sie fast jeden Tag in Gebrauch gehabt, und ich muss sagen das sie mir das leben etwas leichter gemacht haben. Super zum telefonieren sauberer klang , zum Musik oder Hörbücher einwandfrei, Sound ist einfach klasse. Zum Schluss noch der Sitz im Ohr, habe sie einfach manchmal vergessen wieder raus zu holen. :-)) das sagt woll alles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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Deze review is gemaakt voor SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

27/05/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich einer, der passt

Durch die mitgelieferten Aufsätze findet man die optimale Passform. In Verbindung mit den ovalen Schallrohren ist ein perfekter Sitz im Ohr garantiert. Schön ist die große Markierung für rechts und links.

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Deze review is gemaakt voor SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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