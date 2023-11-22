ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

SHE1355BK Earbud headphones with mic

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

SHE1355BK Earbud headphones with mic

SHE1355BK/00

SHE1355BK Earbud headphones with mic

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder - English (US)

  • PDF bestand, 310.7 kB
  • 22 November 2023

Veelgestelde vragen