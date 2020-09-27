Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Classic+ (nieuw)
In tegenstelling tot andere flessen is het klinisch geteste antikrampjessysteem nu geïntegreerd in de speen, waardoor het gemakkelijker is de fles weer in elkaar te zetten. Tijdens het voeden gaat het unieke ventiel van de speen open, zodat er lucht in het flesje komt - en niet in het buikje van je baby.
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een medisch onderzoek met willekeurige verdeling is bekeken of het ontwerp van een voedingsfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten aanzien van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.*
Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan om te veel drinken, spugen, boertjes en windjes laten tot een minimum te beperken.
4.8
van 5
20
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Dita1991
27/09/2020
Suisse
Großartig
Bei beiden Kindern gebraucht, immer wieder gerne. Sehr pflegeleicht und gute Qualität
Voordelen
Qualität, eifacher gebrauch
Nadelen
Keine.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD373 Starter-Set für Neugeborene
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD373 Starter-Set für Neugeborene
COB6770
13/03/2018
España
LOS MEJORES.
SET DE BIBERONES Y TETNIAS, LO MEJORES DEL MERCADO CON DIFERENCIA.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Selección para recién nacidos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Selección para recién nacidos
ChrisV
26/02/2017
United Kingdom
Great kit
Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set
Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een Philips Avent-fles hebben minder last van darmkrampjes dan baby's die worden gevoed met een conventionele fles. Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een Philips Avent-fles vertonen minder huilerig gedrag dan baby's die worden gevoed met een andere fles.