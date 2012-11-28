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  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht

Niet meer leverbaar

Ultinon Pro3021LED-koplampen

LUM11362U3021X2

11362U3021

11362U3021X2

3.8
| (256) Reviews & awards
Wijs de weg met LED-licht
Philips LED-koplampen** zijn ontworpen om een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, comfortabele verlichting en betrouwbare prestaties te bieden. Deze lampen zijn ontworpen voor een lange levensduur en eenvoudige installatie, en zijn de perfecte upgrades van halogeen- naar LED-technologie.
Bekijk alle voordelen

Stijlvolle LED-verlichting die eenvoudig is te installeren

Wijs de weg met LED-licht

  • Tot 100% meer helderheid*

  • Koel wit licht van 6000 K

  • LED-lampen die langer meegaan

  • HL [~H11], off-road gebruik

Koel wit kwaliteitslicht

Upgrade de koplampen van uw auto met Philips Ultinon Pro3021 LED-lampen voor een modern, koel wit licht. Deze superieure lampen hebben krachtige LED-chips met een kleurtemperatuur van 6000 Kelvin en zijn ontworpen voor maximaal rijcomfort. U ziet obstakels sneller en rijdt met meer vertrouwen zonder andere weggebruikers te verblinden. Geniet van zowel prestaties als stijl met onze Philips Ultinon Pro3021 LED-lampen.

Lampen met lange levensduur

De juiste LED-lamp is een kwaliteitslamp die langer meegaat. Philips Ultinon Pro3021-lampen hebben een duurzaam design met een hoogwaardige warmteafvoer die ervoor zorgt dat de warmte van de essentiële onderdelen van de lamp wordt weggeleid. Ze gaan tot wel 2000 uur mee. Dat is tot vier keer langer dan de halogeenlampen die ze vervangen***.

Eenvoudige montage

Een optimaal LED-lampformaat is van groot belang, aangezien sommige armaturen heel klein kunnen zijn. Andere retrofit LED-oplossingen op de markt zijn soms uitgerust met een externe regelkast, maar onze Philips Ultinon Pro3021 LED heeft een geïntegreerde regelkast, waardoor het plaatsen sneller en probleemloos verloopt. Dankzij het compacte ontwerp past de lamp in een groter aantal automodellen en is plaatsing door een automonteur heel eenvoudig. Deze verandering hebt u zelf in handen! Volg de stapsgewijze instructies hier**** en raadpleeg de compatibiliteitslijst hier*****.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

256

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen

  2. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving. De lampen mogen niet op de openbare weg worden gebruikt.

  3. Ga naar Philips.com/AutomotiveSupport voor meer informatie

  4. Beschikbaar op Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Ga naar Philips.com/LED-bulbs