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Car lightsLED-HL [≈H1]

11258U2510C2

11258U2510C2

3.8
| (256) Reviews & awards
Kies de kleur die bij uw stijl past
Vervang de koplampen van uw voertuig met Philips Ultinon Classic LED en ervaar de warmte van klassieke halogeenverlichting met de prestaties van LED's! Met deze eenvoudig te installeren lampen kunt u nu zonder gedoe upgraden naar LED's!*
Bekijk alle voordelen

Klassieke warm witte LED-lampen

Kies de kleur die bij uw stijl past

  • Type lamp: H1

  • Direct te monteren LED-lamp

  • Compact ontwerp

  • 6000 K helderwit licht

  • Aantal lampen: 2

Geniet van de 3500 K warmte van klassiek licht

Geniet van de 3500 K warmte van klassiek licht

Upgrade uw koplampen zonder dat dit ten koste gaat van uw look! Philips Ultinon Classic LED-lampen projecteren een elegant, warm, wit licht dat vergelijkbaar is met andere halogeenkoplampen, waardoor uw auto een tijdloze uitstraling krijgt. Stem de kleuren af op uw andere koplampen en profiteer van de verbeterde helderheid van LED's. Ervaar de perfecte mix van klassieke stijl en moderne technologie.

Meer helderheid voor een goed zicht**

Meer helderheid voor een goed zicht**

Philips Ultinon Classic LED-lampen bieden betere lichtbundelprestaties dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met gebruikmaking van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met een lager energieverbruik. Met Philips Ultinon Classic LED-lampen hebben bestuurders beter zicht op de weg, kunnen ze obstakels beter zien en veilig rijden.

Plug & Play-installatie

Plug & Play-installatie

Philips Ultinon Classic LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Classic LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze zijn gemakkelijk te installeren en compatibel met de meeste voertuigmodellen*.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

256

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

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Voorwaarden

  1. Voldoet niet aan ECE R37-voorschriften. Uitsluitend voor off-roadgebruik.

  2. Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

  3. 2 jaar garantie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.