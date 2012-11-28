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LUM11012U3022X2
Type lamp: HIR2
Tot 100% meer helderheid
6.000 K koel wit licht
2 jaar garantie
Aantal lampen: 2
Upgrade de koplampen van uw auto met Philips Ultinon Pro3022 LED-lampen voor een moderne look met koel wit licht. Deze superieure lampen hebben krachtige LED-chips met een kleurtemperatuur van 6000 Kelvin en zijn gericht op maximaal rijcomfort. U ziet obstakels sneller en rijdt met meer vertrouwen, zonder andere weggebruikers te verblinden. Geniet van prestaties én stijl met onze Philips Ultinon Pro3022 LED-lampen.
De juiste LED-lamp is een kwaliteitslamp die langer meegaat. Philips Ultinon Pro3022-lampen hebben een duurzaam design met een dubbel koelsysteem: actieve AirCool-koeling in combinatie met een aluminium warmtegeleider, die de warmte wegleidt van de essentiële onderdelen van de lamp. Ze gaan tot wel 2000 uur mee, dat is tot vier keer langer dan de halogeenlampen die ze vervangen***.
Een optimaal LED-lampformaat is van groot belang, aangezien sommige armaturen heel klein kunnen zijn. Andere retrofit LED-oplossingen op de markt zijn soms uitgerust met een externe regelkast, maar onze Philips Ultinon Pro3022 LED heeft een geïntegreerde regelkast, waardoor het plaatsen sneller en probleemloos verloopt. Dankzij het compacte ontwerp past de lamp in een groter aantal automodellen en is plaatsing door een automonteur heel eenvoudig. Deze verandering hebt u zelf in handen! Volg de stapsgewijze instructies hier****.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving. De lampen mogen niet op de openbare weg worden gebruikt.
Ga naar Philips.com/AutomotiveSupport voor meer informatie
Beschikbaar op Philips.com/LEDcompatibility-check
Ga naar Philips.com/LED-bulbs