Tot wel 100% meer tandaanslag en verkleuringen verwijderen in 3 dagen tijd***

Onze opzetborstel voor grondige reiniging maakt gebruik van een cluster dichte, stijve borstelharen in het midden in vijfhoekige vorm om uw tanden wit te maken en te polijsten, zodat u in drie dagen tot wel 100% meer vlekken kunt verwijderen.***