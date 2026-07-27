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HR2511/90
Duurzame motor
Compact ontwerp en gemakkelijk op te bergen
Snel schoonmaken
Dankzij de ProBlend-technologie, met een duurzame motor, scherpe messen en een geribbelde kan, mixt u moeiteloos tot een glad resultaat. Geniet van gladde mengsels, zonder klontjes.
De duurzame ProBlend-motor zorgt voor een gelijkmatige circulatie van alle ingrediënten, voor een nog beter resultaat. Blend smoothies en meer dankzij de duurzame motor.
De scherpe ProBlend-messen snijden ingrediënten tot fijne stukjes voor gladde drankjes en sauzen.
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