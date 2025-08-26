Zoektermen
HR1507/00
De souschef in uw keuken.
Onze hybride hakmolen is jouw ideale hulpmiddel in de keuken om zelfgemaakte maaltijden te bereiden. Hak, snij en rasp om de meest veeleisende gerechten aan te vullen. De hakmolen is het ideale keukenhulpmiddel om zelfgemaakte maaltijden te bereiden. Je kan er ook gemakkelijk kaas mee raspen, slagroom kloppen of knoflook pellen.Bekijk alle voordelen
Hakmolen
Snel en perfect hakken dankzij de krachtige motor van 650 W. Bereid heerlijke gerechten in no-time.
Hak gemakkelijk zachte en harde ingrediënten dankzij de PowerChop-technologie, die de messen, snijhoek en binnenkom optimaal combineert.
Hebt u meer porties voor uw gezin nodig? In de kom van 2 liter kunt u van alles bereiden, van sauzen tot dips en van salades tot notenpasta's.
U kunt allerlei gerechten bereiden dankzij de vier snelheidsstanden. Gebruik de lagere snelheidsstanden voor grovere sauzen en pasta's en de hogere snelheidsstanden als u ze helemaal glad wilt maken.
Hak moeiteloos dankzij de stabiliteit van de rubberen onderkant van onze hybride hakmolen.
Maak u geen zorgen over schoonmaken. De kom, de messen en de schijven zijn vaatwasmachinebestendig.
Van dips tot salades: deze hakmolen kan met gemak met allerlei ingrediënten overweg. U kunt fruit of groentes in plakken snijden, kaas of chocolade raspen en natuurlijk de hardste ingrediënten zoals noten en vlees hakken.
U kunt gemakkelijk thuis uw eigen notenpasta maken en nieuwe en gezonde smaken verkennen. U kunt zelfs uw eigen chocoladepasta voor de kinderen maken.
De lasergesneden precisiemessen zijn speciaal ontworpen om door van alles heen te snijden zodat u zo snel mogelijk uw ingrediënten fijn kunt hakken.
Bereid moeiteloos uw maaltijden of salades dankzij onze snijschijf die snelle en gelijkmatige resultaten oplevert.
Rasp kaas om uw gerechten te garneren of groenten voor een gezonde salade met onze raspschijf.
Wilt u een gerecht met veel knoflookteentjes bereiden? Plaats gewoon de knoflookpeller en voeg uw teentjes knoflook toe. U krijgt gepelde teentjes knoflook en houdt uw handen schoon.
Rasp eenvoudig uw kaas of bereid uw aardappelpuree voor dankzij onze granuleerschijf.
Maak gemakkelijk slagroom of knop eiwitten op met de emulsieschijf.
