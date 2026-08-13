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  • 6 slimme oplossingen voor eenvoudig strijken
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  • 6 slimme oplossingen voor eenvoudig strijken
  • 6 slimme oplossingen voor eenvoudig strijken
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  • 6 slimme oplossingen voor eenvoudig strijken

Niet meer leverbaar

Easy6 ExpressStrijkplank

GC202/30

1 Prijs

6 slimme oplossingen voor eenvoudig strijken
De strijkplank speelt een belangrijke rol bij de strijkervaring. Deze Philips-strijkplank is speciaal ontworpen voor stoomstrijkijzers. Dankzij 6 slimme oplossingen gaat strijken gemakkelijker en efficiënter.
Bekijk alle voordelen

met ShoulderShape

6 slimme oplossingen voor eenvoudig strijken

Soepeler glijden dankzij een meerlaagse strijkplankhoes

Soepeler glijden dankzij een meerlaagse strijkplankhoes

De strijkplankhoes is gemaakt van 100% katoen en wordt ondersteund door schuimrubber en vilt. Deze combinatie zorgt voor een comfortabel en glad strijkoppervlak.

Gemakkelijk strijken voor iedereen: in hoogte verstelbaar

De hoogte van de strijkplank is eenvoudig aan uw lengte aan te passen met de hendel onder de strijkplank. De hoogte kan worden ingesteld van 70 tot 94 cm.

Extra stabiliteit: antislipvloerdoppen

Extra stabiliteit: antislipvloerdoppen

Bij het ontwerpen van deze strijkplank is extra aandacht besteed aan de stabiliteit. De speciale poten met antislipvloerdoppen zorgen ervoor dat de strijkplank stabiel en veilig is.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

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