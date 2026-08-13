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Niet meer leverbaar
GC202/30
De strijkplankhoes is gemaakt van 100% katoen en wordt ondersteund door schuimrubber en vilt. Deze combinatie zorgt voor een comfortabel en glad strijkoppervlak.
De hoogte van de strijkplank is eenvoudig aan uw lengte aan te passen met de hendel onder de strijkplank. De hoogte kan worden ingesteld van 70 tot 94 cm.
Bij het ontwerpen van deze strijkplank is extra aandacht besteed aan de stabiliteit. De speciale poten met antislipvloerdoppen zorgen ervoor dat de strijkplank stabiel en veilig is.
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