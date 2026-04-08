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Easy6 Express Strijkplank

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Easy6 ExpressStrijkplank

GC202/30

Easy6 Express Strijkplank

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

De strijkplank speelt een belangrijke rol bij de strijkervaring. Deze Philips-strijkplank is speciaal ontworpen voor stoomstrijkijzers. Dankzij 6 slimme oplossingen gaat strijken gemakkelijker en efficiënter.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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