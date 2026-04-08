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Strijkijzers
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Easy6 Express Strijkplank
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC202/30
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De strijkplank speelt een belangrijke rol bij de strijkervaring. Deze Philips-strijkplank is speciaal ontworpen voor stoomstrijkijzers. Dankzij 6 slimme oplossingen gaat strijken gemakkelijker en efficiënter.
Alles (2)
Kan ik een normale strijkplankhoes gebruiken voor mijn Philips-strijkplank?
Kan ik de hoes van de Philips-strijkplank wassen?
500-serieOntpiller
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