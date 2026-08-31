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        Niet meer leverbaar

        USB-flashdrive

        FM16FD175E/00

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke MOTION-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

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        Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        • 16 GB

        • Motion-editie 3.2

        • 3 stuks

        Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp

        Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

        Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

        De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.

        De activiteitsindicator gaat branden als er bestanden worden gekopieerd.

        De LED-indicator laat zien wanneer de drive op juiste wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.

        Technische specificaties

        Gebruiksaanwijzing en documentatie

        Lokale reclamefolder

        • PDF bestand, 146.3 kB
        • 21 July 2026

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