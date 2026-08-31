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Niet meer leverbaar
FM16FD170D/00
Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke MOTION-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.
16 GB
Motion-editie 2.0
2 stuks
Kies uw eigen trendy kleur, zoals snoeproze, ultraviolet, absintgroen of elektrisch blauw, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens
Dankzij de 16 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen en te delen.
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.