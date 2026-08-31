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Niet meer leverbaar
DLP6100WT/11
Ultraslank, grote capaciteit
Beschik altijd en overal over voldoende vermogen. Met deze slanke powerbank met grote capaciteit kunt u uw iPhone meer dan 3 keer opladen. De li-polymeerbatterij en slimme bescherming zorgen voor optimale veiligheid voor u en uw apparaat.
Universeel
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
De meegeleverde micro USB-naar-USB-2.0-kabel is bedoeld voor gebruik met mobiele telefoons, digitale camera's en andere draagbare apparaten met een micro USB-aansluiting. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt opladen wanneer dat nodig is.
Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.