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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP6080WT/11

Uw smartphone onderweg opladen

Opladen waar en wanneer uw smartphone stroom nodig heeft: met dit accupakket kunt u 2 smartphones tegelijkertijd opladen. Ingebouwd statuslampje.

Bekijk alle voordelen

Inclusief 1 micro USB-kabel

Uw smartphone onderweg opladen

  • Universeel

Voedingslampje om de status in één oogopslag te zien

Het LED-lampje wordt weergegeven door een druk op de knop om u in één oogopslag op de hoogte te houden van de status van uw accu.

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

Laad uw apparaten meerdere keren op als u onderweg bent

Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 236.4 kB
  • 21 July 2026

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