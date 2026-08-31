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Niet meer leverbaar
DLP2103WT/11
Onderweg meerdere keren opladen
Beschik altijd en overal over voldoende vermogen. Dankzij de grote capaciteit van 10.000 mAh kunt u uw telefoon meerdere keren volledig opladen. U kunt ook een tablet opladen. Dankzij de 2 USB-poorten kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen.
Universeel
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.
De meegeleverde micro USB-naar-USB-2.0-kabel is bedoeld voor gebruik met mobiele telefoons, digitale camera's en andere draagbare apparaten met een micro USB-aansluiting. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt opladen wanneer dat nodig is.
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden