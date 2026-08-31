ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Primaire afbeelding
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP2053WT/11

Onderweg meerdere keren opladen

Beschik altijd en overal over voldoende vermogen: dit accupakket geeft extra vermogen voor meer dan 1 keer volledig opladen. Dankzij de 2 USB-poorten kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen. Supersnel opladen met 2,1A.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Onderweg meerdere keren opladen

  • Universeel

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

Voedingslampje om de status in één oogopslag te zien

Het LED-lampje wordt weergegeven door een druk op de knop om u in één oogopslag op de hoogte te houden van de status van uw accu.

Geschikt voor USB-apparaten

De universele unit heeft een USB-aansluiting voor gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 232.5 kB
  • 21 July 2026

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen