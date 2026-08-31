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Niet meer leverbaar
DLP2053WT/11
Onderweg meerdere keren opladen
Beschik altijd en overal over voldoende vermogen: dit accupakket geeft extra vermogen voor meer dan 1 keer volledig opladen. Dankzij de 2 USB-poorten kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen. Supersnel opladen met 2,1A.
Universeel
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
Het LED-lampje wordt weergegeven door een druk op de knop om u in één oogopslag op de hoogte te houden van de status van uw accu.
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.