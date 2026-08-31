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Niet meer leverbaar

Autolader

DLP2019/11

Driewegsplitter voor sigarettenaansteker

Voor alle elektronica in uw auto. U kunt deze driewegsplitter voor de sigarettenaansteker gebruiken voor uw GPS-systeem, dashboardcamera, USB-oplader voor in de auto, etc. Op het LED-paneel ziet u in één oogopslag het voltage en actuele gegevens.

Bekijk alle voordelen

met individuele schakelaar

Driewegsplitter voor sigarettenaansteker

Opladen vanaf een 12V-aansluitingspunt

Een veilige manier voor het opladen en voeden van uw iPod vanaf ieder 12V-aansluitingspunt. U kunt genieten van een onbeperkte afspeelduur!

LED-scherm voor oplaadinformatie

Handig spiraalsnoer voor een opgeruimde omgeving

Dankzij het spiraalsnoer kunt u gemakkelijk bij uw apparaat en hebt u geen rommel in de auto.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 263.7 kB
  • 21 July 2026

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