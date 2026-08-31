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Niet meer leverbaar
DLP2012/11
Ultrasnelle auto-oplader
Laad uw nieuwste apparaten met hoge snelheid op via type C of QC 3.0. Met 1 type C-aansluiting en 2 USB-poorten kunt u maximaal 3 apparaten tegelijkertijd opladen. Deze oplader voor in de auto is tevens als noodhamer te gebruiken.
Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12 V-uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos hierop aansluiten om het onderweg op te laden.