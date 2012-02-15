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Niet meer leverbaar

Zachte hoes

DLN1713/10

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bescherm uw iPad

Deze hoes is gemaakt van zacht en duurzaam neopreen voor bescherming van uw iPad onderweg. U kunt hem gebruiken als draagtas of als extra beschermingslaag in uw tas. De vouwsluiting houdt uw iPad veilig; het omkeerbare ontwerp zorgt voor de nodige flair.

Bekijk alle voordelen

met een zachte, omkeerbare hoes

Bescherm uw iPad

  • voor de iPad

Zachte hoes van neopreen voor zachte, maar optimale bescherming

Zachte hoes van neopreen voor zachte, maar optimale bescherming

Deze hoes is gemaakt van zacht neopreen dat elastisch maar sterk is, en uw apparaat tijdens het dragen extra bescherming biedt.

De draaghoes kan afzonderlijk worden gebruikt, maar past ook in uw tas

Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.

Vouwsluiting voor veiligheid zonder gedoe

De vouwsluiting is ontworpen om uw apparaat veilig in de hoes te bewaren, zonder klittenband of ritssluitingen.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 581.6 kB
  • 24 November 2023

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