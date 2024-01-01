Bekijk hier ons beste deals voor huishoudelijke apparaten . Kortingen tot wel 30%! Shop Nu
    Kraakhelder en puur drinkwater

      Philips Op kraan

      AWP3705P1/10

      Algemene waardering / 5
      Reviews

      Kraakhelder en puur drinkwater

      Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

      Bekijk alle voordelen

      Kraakhelder en puur drinkwater

      direct uit de kraan

      • X-Guard
      • Digitaal display

      De indicator geeft aan hoe lang het filter is gebruikt

      De digitale levensduurindicator van het filter herinnert u eraan het filter op tijd te vervangen

      Schakel eenvoudig tussen verschillende modi

      Gefilterd stromend water is geschikt voor drinken en koken, terwijl ongefilterde stroom en ongefilterde douchemodi geschikt zijn voor het wassen van vaat en andere reinigingsdoeleinden.

      Snel draai-ontwerp voor eenvoudige vervanging van het filter

      Vervang het oude filter moeiteloos door een nieuw filter met een eenvoudige draai.

      Installatie met één klik, geen loodgieter nodig

      Nadat de juiste adapter is geïnstalleerd, bevestigt u het filter aan de kraan en laat u het los. U kunt aan de slag!

      Vermindert effectief chloor en stoffen die de smaak verminderen

      Met hoogwaardige natuurlijke actieve koolstof vermindert dit X-Guard-filter tot 99% van chloor en smaakverslechterende stoffen voor helder en zuiver water.

      Heerlijk water voor een fractie van de kosten van een fles water

      Heerlijk water voor een fractie van de kosten en verspilling van flessenwater.

      Technische specificaties

      • Filterspecificaties

        Filtratiecapaciteit
        1000L
        Vervangende filtercassette
        • AWP305
        • AWP315

      • Watercondities invoer

        Waterkwaliteit invoer
        Gebruikt kraanwater
        Waterdruk invoer
        0,15 - 0,35Mpa  bar
        Watertemperatuur invoer
        5-38 ℃  °C

      • Algemene specificaties

        Doorstroomsnelheid
        2 l/min

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

