Geavanceerde meertraps filtratie voor superieure prestaties

Een 3-traps filtratiesysteem filtert een breed scala aan verontreinigende stoffen voor superieure, duurzame prestaties. Het CP-filter vermindert grote deeltjes en absorbeert chloor, pesticiden en chemicaliën. Vervolgens verwijdert het RO-filter de totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen in het water. Verwijdering van bacteriën tot 99,999%, verwijdering van virussen tot 99,999%, verwijdering van lood tot 99,99%, verwijdering van pesticiden tot 99%, verwijdering van chemicaliën tot 99%, verwijdering van waterhardheid tot 99%.*