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Niet meer leverbaar
AS141/05
Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
Dit systeem speelt de muziek op uw Android-telefoon af en laadt deze tegelijkertijd op, en wekt u met liedjes op de telefoon of de radio. Download de gratis app inclusief de Songbird-muziekfunctie voor makkelijk muziekbeheer en nog meer unieke functionaliteit.
voor Android
Het Philips FlexiDock is perfect voor Android-telefoons. Het is zodanig ontworpen dat de meeste Android-telefoons erop passen - of de connector nu aan de onderkant, zijkant of zelfs de bovenkant van uw telefoon zit. Deze extreme flexibiliteit is uniek in zijn soort en biedt aansluitingsmogelijkheden voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, waar deze de micro USB-aansluiting ook hebben geplaatst. Bovendien kunt u uw telefoon zowel verticaal als horizontaal in het dock plaatsen, zodat u uw Android-telefoon in het midden van de speaker kunt plaatsen.
De gratis Philips DockStudio-app biedt een heleboel unieke functies voor uw docking-luidsprekers. U kunt naar duizenden internetradiozenders van over de hele wereld luisteren, door uw muziekcollectie bladeren, de muziek die u luistert delen met Facebook-vrienden of foto's van de artiest delen op Flickr. De app heeft een Songbird-muziekfunctie, zodat u media kunt doorzoeken en afspelen, en moeiteloos kunt synchroniseren tussen uw PC en Android-apparaten. In de klokmodus kunt u met deze app meerdere muziekalarmmelodieën instellen en up-to-date weerberichten krijgen. U kunt de app gratis downloaden via Google Play.
Luister naar uw favoriete muziek met een luidspreker die garant staat voor topgeluid. Deze Philips docking-luidspreker speelt muziek op uw Android-apparaten af via Bluetooth. Download de gratis Philips DockStudio-app en er wordt automatisch een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht wanneer uw toestel is geplaatst. Geniet zonder enig gedoe van het krachtige, verbluffende geluid, beter wordt het niet!
3.2
van 5
31
Reviews & awards
Nafiez
20/05/2012
Nederland
As141 android
Super tevreden mee!! Echte aanrader! Goed geluid! Werkt naar alle verwachtingen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS141 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS141 docking-luidspreker met Bluetooth®
knoepie
10/04/2012
Nederland
Prima
Zeer goed de AS141/12, met een geweldige sound en de vele mogelijkheden. Een zeer gebruiksvriendelijke android die zeker z'n geld waard is. Aan te bevelen voor android bezitters.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS141 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS141 docking-luidspreker met Bluetooth®
amf1954
21/12/2013
España
Muy estetico y funcional excelente producto
Muy estetico y funcional excelente producto, la mejor manera de mantener tu teléfono a plena carga y despertar con musica
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS141 docking speaker with Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS141 docking speaker with Bluetooth®