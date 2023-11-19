Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Docking speaker met Bluetooth
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AS141/05
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Gebruikershandleiding - English (US)
EU-conformiteitsverklaring - English (US)
Alles (4)
Kan ik de telefoon uit het Philips-apparaat halen terwijl ik muziek beluister?
Kan ik SMS-berichten en meldingen ontvangen wanneer mijn telefoon in het basisstation is geplaatst?
Hoe kan ik mijn Philips-apparaat schoonmaken?
Hoe kan ik DockStudio verkrijgen?