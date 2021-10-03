Bekijk hier ons beste deals voor huishoudelijke apparaten . Kortingen tot wel 30%! Shop Nu
      GoZero Sodamaker

      ADD4901BK/10

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Laat uw leven bruisen!

      Trakteer uzelf op verfrissend spuitwater met de Philips GoZero-frisdrankmaker. In slechts 3 eenvoudige stappen: vullen, draaien en indrukken! Modieus design in trendy kleuren om een goede sfeer in uw leven te creëren.

      Laat uw leven bruisen!

      • Instelbaar koolzuurgehalte
      • 3 stappen voor koolzuur
      • BPA-vrije PET-fles
      • Geen elektriciteit nodig

      Pas uw drankjes aan door het koolzuurgehalte te regelen

      Pas het koolzuurgehalte aan uw persoonlijke voorkeur aan. Herhaal het carbonatieproces voor meer tintelende bellen!

      Maak thuis gezondere drankjes met prik

      Een gezondere en frissere optie om suikerhoudende koolzuurhoudende dranken in blik te vervangen door zelfgemaakt sprankelend water.

      In 3 eenvoudige stappen maakt u thuis vers, sprankelend water

      In 3 eenvoudige stappen maakt u thuis vers, sprankelend water: vullen, draaien en persen!

      Koolzuurhoudend sprankelend water, altijd en overal

      De sodamaker heeft geen elektriciteit nodig, zodat u altijd en overal vers, sprankelend water kunt krijgen. U hoeft alleen maar de knop in te drukken om te genieten.

      Veiligheid gegarandeerd met de ingebouwde veiligheidsoverdrukklep

      Wanneer de machine in gebruik is, laat de veiligheidsoverdrukklep de druk in de fles automatisch af. Het zoemende geluid geeft ook aan dat het sprankelende water klaar is voor consumptie.

      BPA-vrij materiaal

      BPA-vrij materiaal.

      Overal te installeren

      Compact genoeg om overal te plaatsen. Eenvoudig te installeren, waar u ook bent.

      Minder plastic flessen voor eenmalig gebruik

      Met één CO2-cilinder maakt u tot 60 liter heerlijk sprankelend water, ter vervanging van 120 plastic flessen voor eenmalig gebruik.*

      Modieus design met trendy kleur

      Modieus design met trendy kleuren voor een goede sfeer in uw leven.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Productafmetingen (L x B x H)
        239.5*124.5*423.5  mm
        Bediening
        Mechanische knop
        Elektriciteit
        Geen elektriciteit nodig
        Materialen behuizing
        Plastic

      • Flesspecificaties

        Flesaansluiting
        Twist
        Flesmateriaal
        Plastic
        Capaciteit fles
        1 liter

      • Cilinderspecificaties

        Inhoud
        Voedselveilige CO2

      • Inbegrepen artikelen

        Sodamaker
        1
        Koolzuurfles(sen)
        1
        CO2-cilinder
        1

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • In vergelijking met een fles van 500 ml met koolzuurhoudende dranken.
