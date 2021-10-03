Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
ADD4901BK/10
Laat uw leven bruisen!
Trakteer uzelf op verfrissend spuitwater met de Philips GoZero-frisdrankmaker. In slechts 3 eenvoudige stappen: vullen, draaien en indrukken! Modieus design in trendy kleuren om een goede sfeer in uw leven te creëren.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Sodamaker
totaal
recurring payment
Pas het koolzuurgehalte aan uw persoonlijke voorkeur aan. Herhaal het carbonatieproces voor meer tintelende bellen!
Een gezondere en frissere optie om suikerhoudende koolzuurhoudende dranken in blik te vervangen door zelfgemaakt sprankelend water.
In 3 eenvoudige stappen maakt u thuis vers, sprankelend water: vullen, draaien en persen!
De sodamaker heeft geen elektriciteit nodig, zodat u altijd en overal vers, sprankelend water kunt krijgen. U hoeft alleen maar de knop in te drukken om te genieten.
Wanneer de machine in gebruik is, laat de veiligheidsoverdrukklep de druk in de fles automatisch af. Het zoemende geluid geeft ook aan dat het sprankelende water klaar is voor consumptie.
BPA-vrij materiaal.
Compact genoeg om overal te plaatsen. Eenvoudig te installeren, waar u ook bent.
Met één CO2-cilinder maakt u tot 60 liter heerlijk sprankelend water, ter vervanging van 120 plastic flessen voor eenmalig gebruik.*
Modieus design met trendy kleuren voor een goede sfeer in uw leven.
Algemene specificaties
Flesspecificaties
Cilinderspecificaties
Inbegrepen artikelen
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.