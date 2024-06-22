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Gasfilter (zeolietfilter)
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AC4117
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Het zeolietgasfilter van Philips vangt allerlei gassen en geuren effectief op. Door de actieve zuurstof binnen het apparaat wordt het zeolietfilter voortdurend verfrist voor langdurig geweldige prestaties.