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Niet meer leverbaar
9006XVGB1
Type lamp: HB4
12 V, 51W
Tot 10 G trillingsbestendig getest
Tot 130% meer helderheid
Aantal lampen: 1
Perfecte verlichting is vooral belangrijk in de verte – meestal 75 tot 100 meter vóór uw voertuig. Philips X-tremeVision G-force biedt tot wel 130% meer helderheid zodat u beter kunt zien. Hierdoor kunt u obstakels en potentiële gevaren eerder herkennen dan met de meeste andere halogeenkoplampen.
Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn een standaard voor autoverlichting dankzij de geoptimaliseerde high-precision gloeidraadtechnologie, hogedrukgasvulling van tot wel 13 bar, high-precision coating en hoogwaardig UV--kwartsglas. Ze zijn ontwikkeld voor geweldige prestaties en hoge zichtbaarheid.
Het heldere witte licht tot 3350 Kelvin is witter dan het licht van standaardkoplampen. De gepatenteerde Gradient Coating-technologie van Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en een zeer aangename rijervaring in het donker.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30