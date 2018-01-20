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  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen

Xenon X-tremeVision gen2Xenon autolamp

85415XV2C1

4.5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Veiligheid boven alles met helderdere lampen
Een krachtige straal die het uiterste haalt uit het licht: X-tremeVision gen2 is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van Xenon-technologie. Deze hoogwaardige lampen vergroten uw zichtbaarheid op de weg, waardoor u veiliger en comfortabeler kunt rijden.
Bekijk alle voordelen

Zie alle hobbels, bochten en obstakels op de weg

Veiligheid boven alles met helderdere lampen

  • Type lamp: D1S

  • 85 V, 35W

  • Aantal lampen: 1

Beter zicht voor veiliger en comfortabeler rijden

Beter zicht voor veiliger en comfortabeler rijden

Verlichting is essentieel tijdens het rijden en met betere verlichting kunnen ongelukken worden voorkomen. De Xenon X-tremeVision gen2 verbetert de zichtbaarheid, zodat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt, wat uw reactietijd ten goede komt. De spectrale samenstelling van deze lamp is aangepast aan de natuurlijke kleurgevoeligheid van de ogen. Met een kleurtemperatuur van 4800 K produceert deze koplamp bovendien licht dat zacht is voor de ogen. Zo rijdt u veiliger en comfortabeler in het donker.

Philips heeft de innovatieve Xenon HiD-technologie uitgevonden

Philips heeft de innovatieve Xenon HiD-technologie uitgevonden

Xenon HiD-lampen (High Intensity Discharge) bieden twee keer zoveel licht voor veiliger rijden onder alle omstandigheden. Onderzoek heeft aangetoond dat automobilisten zich met xenonverlichting beter op de weg concentreren en obstakels en verkeersborden veel sneller opmerken dan met traditionele lampen. En hoe bent u de duisternis beter de baas dan met een intens wit licht dat vergelijkbaar is met daglicht?

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen zware thermische schokken daardoor probleemloos weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas krachtiger licht geproduceerd en krachtiger licht betekent een betere rijervaring, hoe donker het ook is op de weg.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

20/01/2018

France

France

Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top

En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

21/01/2022

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca

Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.

Voordelen

Luminosidade

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

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