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Type lamp: D1S
85 V, 35W
Aantal lampen: 1
Verlichting is essentieel tijdens het rijden en met betere verlichting kunnen ongelukken worden voorkomen. De Xenon X-tremeVision gen2 verbetert de zichtbaarheid, zodat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt, wat uw reactietijd ten goede komt. De spectrale samenstelling van deze lamp is aangepast aan de natuurlijke kleurgevoeligheid van de ogen. Met een kleurtemperatuur van 4800 K produceert deze koplamp bovendien licht dat zacht is voor de ogen. Zo rijdt u veiliger en comfortabeler in het donker.
Xenon HiD-lampen (High Intensity Discharge) bieden twee keer zoveel licht voor veiliger rijden onder alle omstandigheden. Onderzoek heeft aangetoond dat automobilisten zich met xenonverlichting beter op de weg concentreren en obstakels en verkeersborden veel sneller opmerken dan met traditionele lampen. En hoe bent u de duisternis beter de baas dan met een intens wit licht dat vergelijkbaar is met daglicht?
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen zware thermische schokken daardoor probleemloos weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas krachtiger licht geproduceerd en krachtiger licht betekent een betere rijervaring, hoe donker het ook is op de weg.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
YLG27
20/01/2018
France
Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top
En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Portista
21/01/2022
Portugal
Geverifieerde koper
Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca
Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.
Voordelen
Luminosidade
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis