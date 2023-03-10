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Niet meer leverbaar
85126WHVS1
Xenon was nog nooit zo mooi
Philips Xenon WhiteVision-lampen geven uw auto een intens witte look en verbeteren uw zicht op de weg met wit licht van tot wel 5000 kelvin. De perfecte keuze voor Xenon-koplampen die lijken op LED-lampen.
Type lamp: D2R
Verpakking van 1
85 V, 35W
Xenon WhiteVision is ECE-gecertificeerd en wettelijk goedgekeurd intens wit licht. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder tegemoetkomend verkeer te irriteren, dankzij een koplampkleur die lijkt op die van LED-lampen.
Maximaal wit licht met een kleurtemperatuur van 5000 K zorgt ervoor dat uw koplampen wegmarkeringen en verkeersborden beter reflecteren. Witter licht is beter voor de concentratie en helpt u 's avonds alert te blijven, voor een comfortabelere en veiligere rijervaring.
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat het risico op vroegtijdige defecten lager is. Bij Philips-autolampen van UV-kwartsglas is de druk in de lamp hoger, waardoor een krachtiger licht ontstaat en de lamp langer meegaat.
3.8
van 5
296
Reviews & awards
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Voordelen
scherp en helder licht
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Lampetje
20/02/2017
Nederland
Echt veel licht!
Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Squalo
29/01/2016
Nederland
Lange levensduur
Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur