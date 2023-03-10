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Niet meer leverbaar

Xenon WhiteVisionXenon autolamp

85126WHVS1

3.8

| (296) Reviews & awards

Xenon was nog nooit zo mooi

Philips Xenon WhiteVision-lampen geven uw auto een intens witte look en verbeteren uw zicht op de weg met wit licht van tot wel 5000 kelvin. De perfecte keuze voor Xenon-koplampen die lijken op LED-lampen.

Bekijk alle voordelen

Helder wit Xenon-licht met LED-effect

Xenon was nog nooit zo mooi

  • Type lamp: D2R

  • Verpakking van 1

  • 85 V, 35W

100% wettelijk goedgekeurd, 100% intens wit licht

Xenon WhiteVision is ECE-gecertificeerd en wettelijk goedgekeurd intens wit licht. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder tegemoetkomend verkeer te irriteren, dankzij een koplampkleur die lijkt op die van LED-lampen.

Meer contrast voor betere zichtbaarheid en veiliger rijden

Maximaal wit licht met een kleurtemperatuur van 5000 K zorgt ervoor dat uw koplampen wegmarkeringen en verkeersborden beter reflecteren. Witter licht is beter voor de concentratie en helpt u 's avonds alert te blijven, voor een comfortabelere en veiligere rijervaring.

Philips-autolampen hebben een zeer goede weerstand

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat het risico op vroegtijdige defecten lager is. Bij Philips-autolampen van UV-kwartsglas is de druk in de lamp hoger, waardoor een krachtiger licht ontstaat en de lamp langer meegaat.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

296

Reviews & awards

10/03/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Voordelen

scherp en helder licht

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

20/02/2017

Nederland

Nederland

Echt veel licht!

Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

29/01/2016

Nederland

Nederland

Lange levensduur

Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

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