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85126SYC1
Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
Philips LongerLife Xenon-lampen hebben standaard een garantie van 4 jaar. Registreer uw aankoop online en u krijgt gratis 3 jaar extra garantie. Zo voelt u zich de komende 7 jaar veilig.
Type lamp: D2R
Verpakking van 1
85 V, 35W
Philips LongerLife Xenon-lampen bieden hoge kwaliteit en veiligheid. Vanaf de datum van aankoop ontvangt u automatisch een gratis garantie van 4 jaar.
Xenon LongerLife-lampen hebben een langere levensduur dan elke andere Philips Xenon-lamp. Voor totale gemoedsrust kunt u gratis een extra garantie van 3 jaar ontvangen. U hoeft zich alleen maar te registreren op https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty en 3 eenvoudige stappen te volgen: 1. Controleer eerst of u een echt Philips-product hebt gekocht door de authenticiteitssticker op de verpakking van het product te gebruiken. 2. Vul na de controle uw gegevens online in en overleg een bewijs van aankoop. 3. Druk tot slot uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar dit.
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.
3.8
van 5
296
Reviews & awards
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Voordelen
scherp en helder licht
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Lampetje
20/02/2017
Nederland
Echt veel licht!
Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Squalo
29/01/2016
Nederland
Lange levensduur
Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur