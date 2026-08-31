Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
85126BVUS1
Rij in stijl
Philips heeft de Xenon BlueVision ultra ontwikkeld voor bestuurders die maximale stijl en ultieme helderheid wensen. De lamp produceert een ultrastijlvol en opvallend blauw lichteffect (tot 6000 K) in combinatie met uitzonderlijk krachtig licht.
D2R
85 V
35W
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.
Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.
Recensies