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Niet meer leverbaar

BlueVision ultraXenon autolamp

85126BVUS1

Rij in stijl

Philips heeft de Xenon BlueVision ultra ontwikkeld voor bestuurders die maximale stijl en ultieme helderheid wensen. De lamp produceert een ultrastijlvol en opvallend blauw lichteffect (tot 6000 K) in combinatie met uitzonderlijk krachtig licht.

Bekijk alle voordelen

Maximaal blauw lichteffect (tot 6000 K)

Rij in stijl

  • D2R

  • 85 V

  • 35W

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Bekroonde autolampfabrikant

Bekroonde autolampfabrikant

Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

Technische specificaties

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