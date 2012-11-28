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Niet meer leverbaar
85122XV2S1
Type lamp: D2S
Verpakking van 1
85 V, 35W
Xenon X-tremeVision gen2-lampen zijn voorzien van Philips Xenon-technologie voor ultieme prestaties. Dankzij een langere lichtstraal en tot 150% meer zicht¹ helpen X-tremeVision gen2-lampen u obstakels eerder op te merken, zodat u op tijd kunt reageren. Dankzij het verbeterde perifere zicht bent u zich meer bewust van potentiële gevaren langs de weg, zoals voetgangers of naderende kruisingen. Deze lampen verlichten helder alle hobbels, bochten en gevaren op de weg, zodat ze perfect zijn voor de meest veeleisende bestuurders en de meest uitdagende omstandigheden op de weg.
Verlichting is essentieel tijdens het rijden en met betere verlichting kunnen ongelukken worden voorkomen. De Xenon X-tremeVision gen2 verbetert de zichtbaarheid, zodat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt, wat uw reactietijd ten goede komt. De spectrale samenstelling van deze lamp is aangepast aan de natuurlijke kleurgevoeligheid van de ogen. Met een kleurtemperatuur van 4800 K produceert deze koplamp bovendien licht dat zacht is voor de ogen. Zo rijdt u veiliger en comfortabeler in het donker.
Alleen krachtige koplampen is niet genoeg; ook optische precisie is belangrijk. De Xenon X-tremeVision gen2-lampen hebben de meest nauwkeurige lichtboogtechnologie, uitgelijnd op 150-350 µm. Hierdoor verlichten ze de weg precies daar waar u dat nodig hebt, zonder tegenliggers te verblinden.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30