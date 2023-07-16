Zoektermen

      Energy Label Europe F Energielabel
      Raadpleeg voor meer informatie het Energielabel (PDF 201.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      55PUS8518/12

      Deze TV heeft het allemaal.

      Geef uw vrije tijd een boost met The One. Met deze 4K Ambilight TV gaat u helemaal op in elke serie, film en game. Geniet van een meeslepende beeldkwaliteit, alle onmisbare streaming-apps en een standaard die eenvoudig aan te passen is aan een soundbar.

      Verkrijgbaar in:

      • 139 cm (55") Ambilight TV
      • P5 Perfect Picture Engine
      • Voornaamste HDR-indelingen ondersteund
      • Google TV™
      De TV met meeslepend Ambilight.

      De TV met meeslepend Ambilight.

      Ambilight-TV's zijn de enige TV's met LED-verlichting achter het scherm die reageren op waar u naar kijkt en u onderdompelen in een kleurrijke lichtkrans. Alles verandert: uw TV lijkt groter en u beleeft uw favoriete series, films en games nog intenser.

      The One met geweldige looks. Philips P5 Picture Engine.

      The One met geweldige looks. Philips P5 Picture Engine.

      De Philips P5-engine levert beelden die net zo briljant zijn als uw favoriete content. Details hebben merkbaar meer diepte. Kleuren zijn levendig en huidtinten zien er natuurlijk uit. Het contrast is zo helder dat u elk detail haast kunt voelen. Beweging is perfect vloeiend.

      The One met Dolby Vision en Dolby Atmos.

      The One met Dolby Vision en Dolby Atmos.

      Met Dolby Vision en Dolby Atmos klinken uw films, programma's en games fantastisch. Zie het beeld zoals de regisseur het u wilde tonen: geen teleurstellende scènes die te donker zijn om iets goed te zien! Hoor elk woord duidelijk. Ervaar geluidseffecten alsof ze echt om u heen gebeuren.

      Een slanke TV. Klaar voor de toekomst.

      Een slanke TV. Klaar voor de toekomst.

      Op zoek naar een TV die bij uw kamer past? Het randvrije scherm van deze Ambilight TV past bij elk interieur, en de verstelbare standaard is ideaal voor soundbars. Onze verpakkingen gebruiken FSC-gecertificeerd gerecycled karton en onze gedrukte materialen gebruiken gerecycled papier.

      Philips draadloos Home-systeem met DTS Play-Fi

      Philips draadloos Home-systeem met DTS Play-Fi

      Met alleen de TV geniet u direct van geweldig, helder geluid. Als u nog meer wilt, kunt u met het Philips Wireless Home System met DTS Play-Fi binnen enkele seconden verbinding maken met compatibele soundbars en draadloze luidsprekers in uw huis. U kunt zelfs een home cinema surround-soundsysteem maken met uw TV als centrale luidspreker.

      Ideaal voor gamen. 60 Hz, VRR, zeer lage invoervertraging.

      Ideaal voor gamen. 60 Hz, VRR, zeer lage invoervertraging.

      Kun je niet wachten om te spelen? Uw 60 Hz Ambilight-TV met HDMI 2.1 ondersteunt snelle gameplay en de Ultra Motion Clarity-modus zorgt voor een scherper en vloeiender beeld. Schakel uw console in en er wordt automatisch een ultralage invoervertraging geactiveerd. De gamemodus van Ambilight zorgt er bovendien voor dat de spanning nog groter wordt.

      Uw favoriete entertainment, met een beetje hulp van Google.

      Uw favoriete entertainment, met een beetje hulp van Google.

      Wat wilt u bekijken? Google TV brengt films, programma's en meer samen vanuit al uw apps en abonnementen en organiseert ze speciaal voor u. U krijgt suggesties op basis van wat u leuk vindt en u kunt zelfs de Google TV-app op uw telefoon gebruiken om onderweg uw kijklijst te beheren.

      Spraakbediening. De Google Assistent. Werkt met Alexa

      Spraakbediening. De Google Assistent. Werkt met Alexa

      U kunt uw spraakassistent kiezen! Druk op de Google Assistant-knop op uw afstandsbediening en u kunt met uw stem films en series zoeken, aanbevelingen krijgen, compatibele smart home-apparaten besturen, en nog veel meer. Of vraag Alexa om de tv te besturen via apparaten met Alexa.

      Scherp beeld. Levendige kijkervaring.

      Geniet van helder, superscherp beeld met levendige kleuren, waar u ook naar kijkt. Bovendien is deze 4K UHD Ambilight-TV compatibel met alle belangrijke HDR-indelingen, zodat u meer details ziet wanneer u HDR-content streamt, zelfs in donkere en lichte gebieden.

      Technische specificaties

      • Ambilight

        Ambilight-functies
        • Past zich aan de muurkleur aan
        • Lounge-modus
        • Gamemodus
        • Ambilight Music
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • werkt met draadloze Philips-luidsprekers voor thuisgebruik
        • Ambilight-animatie bij opstarten
        Ambilight-versie
        Driezijdig

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        55  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        139  cm
        Display
        4K Ultra HD-LED
        Schermresolutie
        3840 x 2160
        Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate)
        60  Hz
        Beeldengine
        P5 Perfect Picture Engine
        Beeldverbetering
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Breed kleurengamma 90% DCI/P3
        • Klaar voor CalMAN
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        • 576p - 50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz,30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz
        • 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videoweergave
        • PAL
        • SECAM
        TV-programmagids*
        Elektronische programmagids voor 8 dagen
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Android TV

        Besturingssysteem (OS)
        Google TV™
        Vooraf geïnstalleerde apps
        • Google Play Movies*
        • Google Search
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Fitness-app
        • Ambilight Aurora
        Geheugen (flash)
        16 GB*
        Gaming cloud
        Geforce Now

      • Smart TV-functies

        Interactieve TV
        HbbTV
        Afstandsbediening
        met spraak
        Spraakassistent*
        • Google Assistant ingebouwd
        • Afstandsbediening met microfoon.
        • Werkt met Alexa

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        • Containers: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Muziekweergaveformaten
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (versie 2 tot versie 9.2)
        • WMA-PRO (v9 en v10)
        • FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Beeldweergaveformaten
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360 foto
        • HEIF

      • Bezig met verwerken

        Verwerkingskracht
        Quad Core

      • Geluid

        Uitgangsvermogen (RMS)
        20W
        Luidsprekerconfiguratie
        2x 10 W luidspreker met volledig bereik
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Geluidsverbetering
        • A.I.-geluid
        • Helder klinkende dialogen
        • Dolby Atmos
        • Dolby-basversterking
        • Dolby-volumeregelaar
        • Nachtmodus
        • A.I. EQ
        • DTS Play-Fi
        • Mimi-geluidspersonalisering
        • Kamerkalibratie

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        4
        HDMI-functies
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Audiobediening
        • Stand-by
        • Afspelen met één druk op de knop
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band
        • Bluetooth 5.0
        Andere aansluitingen
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digitale audio-uitgang (optisch)
        • Hoofdtelefoonuitgang
        • Serviceaansluiting
        • Satellietaansluiting
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja op HDMI2
        HDMI 2.1-functies
        • eARC op HDMI 2
        • eARC/VRR/ALLM ondersteund
        • Max. 48 Gbps gegevenssnelheid
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC voor Philips TV/SB
        • Externe instellingen via TV-gebruikersinterface

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Game
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • Europese energiekaart

        EPREL-registratienummers
        1533388
        Energieklasse voor SDR
        F
        Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld
        77  KWh/1000 u
        Energieklasse voor HDR
        G
        Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld
        118  KWh/1000 u
        Energieverbruik wanneer uitgeschakeld
        n.v.t.
        Netwerkstand-bymodus
        2,0  W
        Gebruikte panel-technologie
        LED-LCD

      • Vermogen

        Netspanning
        220 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        Minder dan 0,3W
        Functies voor energiebesparing
        • Timer voor automatisch uitschakelen
        • Beeld uit (voor radio)
        • Eco-modus
        • Lichtsensor

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • Afstandsbediening
        • 2 AAA-batterijen
        • Tafelstandaard
        • Voedingskabel
        • Snelstartgids
        • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Antracietgrijze rand
        Ontwerp van de standaard
        Antracietgrijze voetjes

      • Afmetingen

        Breedte van het apparaat
        1231,0  mm
        Hoogte van het apparaat
        720,0  mm
        Diepte van het apparaat
        81,0  mm
        Gewicht van het product
        15,2  kg
        Breedte van het apparaat (met standaard)
        1231.0  mm
        Hoogte van het apparaat (met standaard)
        740.0/778.0  mm
        Diepte van het apparaat (met standaard)
        256.0  mm
        Gewicht (incl. standaard)
        16.0  kg
        Breedte van de doos
        1360.0  mm
        Hoogte van de doos
        840.0  mm
        Diepte van de doos
        160.0  mm
        Gewicht (incl. verpakking)
        19,5  kg
        Breedte van de standaard
        737.0/1014.0  mm
        Hoogte van de standaard
        29.5/68.0  mm
        Diepte van de standaard
        256.0  mm
        Afstand tussen 2 standaarden
        737.0/1014/0  mm
        Hoogte van de standaard tot de onderrand van de TV
        29.5/68.0  mm
        Geschikt voor wandmontage
        200 x 300 mm

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Afstandsbediening
      • 2 AAA-batterijen
      • Tafelstandaard
      • Voedingskabel
      • Snelstartgids
      • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
      • EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      • Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
      • De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
      • Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Geheugengrootte (Flash): 16 G; de werkelijk beschikbare schijfruimte kan verschillen (afhankelijk van (vooraf) geïnstalleerde apps, het geïnstalleerde besturingssysteem enz.)
      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
      • Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon Alexa is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • Disney+-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney en zijn verwante bedrijven. Disney+ is beschikbaar in bepaalde talen en landen.
      • Google Assistant is beschikbaar op Philips Android TV’s met Android O (8) of een hogere versie van het besturingssysteem. Google Assistant is beschikbaar in bepaalde talen en landen.
      • Google TV is de naam van de software van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC.
      • Google TV is de naam van de software van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. YouTube, Ok Google en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.
