Waanzinnige televisie. Eenmaal uit de doos straalt het design tegen je af. Prachtig mat grijs/zilver kleurige omlijsting. Het opstarten voor de eerste keer duurt even, Android moet zijn 1e installatie doorvoeren. Hierna is het gebruiksgemak als vanzelf, super logisch dus. Ik heb via Youtube een aantal 4K filmpjes afgespeeld, wauw is het enige dat ik kan zeggen. Je moet hier en daar wat met de beeldinstellingen spellen, maar eenmaal daarna, waanzinnig. 'S avonds is Ambilight een lust voor het oog. Het neemt je helemaal de film of serie in. Ik heb normaal een keurig Bose lifestyle systeem staan, maar ik moet echt toegeven dat het geluid verbluffend goed is. Er zit een heuse bass in en ook de hoge tonen zijn natuurgetrouw. Ik kan dus niet anders zeggen dan dat ik het zou aanbevelen om deze televisie te kopen. Philips, Welcome Back!