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Niet meer leverbaar
12972XV+B1
Ga voor X-treme prestaties
Philips X-tremeVision-autolampen zijn erg helder. Veel andere autolampen staan in hun schaduw dankzij meer helderheid en een superieure lichtbundel. Zo kunt u verder zien, sneller reageren en veiliger rijden.
Type lamp: H7
Verpakking van 1
12 V, 55W
Meer licht
Het heldere witte licht (tot 3500 K) is witter dan het licht van standaard koplampen. De gepatenteerde Gradient Coating Technology™ van Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en comfort.
Elke mogelijke uitval van een onderdeel is een gevaar voor u en uw auto. Dit geldt met name voor koplampen. Elke kapotte koplamp vermindert de zichtbaarheid en veiligheid voor u en het tegemoetkomende verkeer. Philips X-tremeVision is geoptimaliseerd voor een lange en betrouwbare levensduur. Zo kunt u beter zien en bent u beter zichtbaar dan met elke andere hoogwaardige lamp.
Met een combinatie van meer zicht en een hogere kleurtemperatuur biedt Philips X-tremeVision een zeer goede lichtstraal in het aanbod van halogeenlampen.
2.8
van 5
12
Reviews & awards
dilux75
17/07/2015
Italia
A+++
Ero indeciso con quelle da rally ma devo dire che è stata una scelta felice: hanno un fascio luce leggermente superiore al normale ed una colorazione bianco calda che illumina davvero la strada pertanto i 3700k dichiarati dalla philips sono proprio giusti! Percorsi finora quasi 8000km senza cedimenti é un acquisto che rifarei sicuramente!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XV+B1 lampada fari auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XV+B1 lampada fari auto
Coco70
26/01/2015
France
Impeccable
Encore mieux que l'ancienne version. Eclaire plus loin légérement plus blanc.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XV+B1 Lampe pour éclairage avant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XV+B1 Lampe pour éclairage avant
Dimitri01
16/11/2014
Nederland
Goede prestaties.
Zelf rij ik aardig wat kilometers op onverlichte wegen, voornamelijk in noord Europa. Naar aanleiding hiervan kocht ik de x-tremevision lampjes voor in mijn wagen. Ze schijnen inderdaad een stuk verder en geven een aangenaam helder en gespreid licht op de rijbaan. Een pak minder vermoeiend voor de ogen. Ik raad ze in ieder geval aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XV+B1 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XV+B1 koplamp auto