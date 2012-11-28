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Niet meer leverbaar
12342XV+B1
Type lamp: H4
Verpakking van 1
12 V, 60/55W
Meer licht
Het heldere witte licht (tot 3500 K) is witter dan het licht van standaard koplampen. De gepatenteerde Gradient Coating Technology™ van Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en comfort.
Elke mogelijke uitval van een onderdeel is een gevaar voor u en uw auto. Dit geldt met name voor koplampen. Elke kapotte koplamp vermindert de zichtbaarheid en veiligheid voor u en het tegemoetkomende verkeer. Philips X-tremeVision is geoptimaliseerd voor een lange en betrouwbare levensduur. Zo kunt u beter zien en bent u beter zichtbaar dan met elke andere hoogwaardige lamp.
Met een combinatie van meer zicht en een hogere kleurtemperatuur biedt Philips X-tremeVision een zeer goede lichtstraal in het aanbod van halogeenlampen.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30