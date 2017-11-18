Go to promotion

Join the light side - winactie FC Barcelona

Meer informatie

ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Meest getoonde foto
  • Productfoto voorkant
  • Foto van afstandsbediening
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Productfoto voorkant
  • Meest getoonde foto
  • Productfoto voorkant
  • Foto van afstandsbediening
  • Afbeelding van aansluitingszijde

Niet meer leverbaar

4000 seriesUltraslanke Full HD LED-TV

24PFS4032/12

3.5

| (32) Reviews & awards

Ultraslanke Full HD LED-TV

Draagbaar en mooi. De Philips 4000-TV is ontworpen om te gaan waar u gaat. Dankzij het ultraslanke design en de strakke, witte behuizing past hij perfect in iedere kamer.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met Digital Crystal Clear

Ultraslanke Full HD LED-TV

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

De elegante witte kleur geeft elke ruimte een frisse, moderne look

Omdat we weten dat u een TV met een klein scherm wilt die er net zo geweldig uitziet als presteert, heeft ons ontwerpteam een elegant frame met een stijlvolle witte en glanzende afwerking gebruikt. Dit frisse, moderne design past in elk interieur.

Digital Crystal Clear voor precisie die u wilt delen

Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.

Full HD LED-TV - schitterende LED-beelden met ongelofelijk contrast

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.5

van 5

32

Reviews & awards

18/11/2017

Nederland

Nederland

Beste beeld in zijn klasse

Deze tv heeft een zeer helder beeld met mooie kleuren. We hebben deze tv voor op een kinderkamer gekocht en qua prijs is hij maar een paar tientjes duurder dan een goedkoper merk maar heb je wel meer HDMI en scart aansluitingen en veel betere beeld kwaliteit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 Ultraslanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 Ultraslanke Full HD LED-TV

02/09/2018

Italia

Italia

Ottimo acquisto

Tv dalle grandi prestazioni e caratterizzata dalla facilità di utilizzo. Design semplice ma d’effetto. Buon suono. Prodotto in linea con il marchio.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD

27/05/2018

Italia

Italia

Ottimo

Sinceramente i miei complimenti !!! Ho acquistato questo prodotto dopo averne visto diversi dello stesso tipo e modello…..ne cercavo uno che mi potesse dare tutte le caratteristiche sia di visione che di qualità, completo così non l'ho trovato, è l'unico. Per il prezzo pagato e lo sconto ottenuto è stato per me un vero affare !!! Grazie.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.