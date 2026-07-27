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Niet meer leverbaar

BrillianceAMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

249C4QSB/00

Verbluffend mooi
De nieuwe Philips Blade 2-monitor met een stijlvolle, ultraslanke vormgeving en breed AMVA-beeldscherm is perfect voor briljante prestaties
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Ultraplat hoogwaardig AMVA-scherm

Verbluffend mooi

  • Blade 2

  • 61 cm (24")

  • Full HD-scherm

AMVA LED voor levendig breedbeeld met zeer hoog contrast

AMVA LED voor levendig breedbeeld met zeer hoog contrast

De Philips AMVA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden, zelfs in een draaimodus van 90 graden

SmartImage: geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke weergave

SmartImage: geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke weergave

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

Stijlvol, ultraslank ontwerp voor een moderne look

Nieuwe serie Philips-monitoren met de nieuwste ultraslanke LED-verlichting, waardoor de ontwerpen slanker zijn dan voorheen. Dankzij dit slanke ontwerp zien de monitoren er niet alleen mooi uit, maar besparen ze ook ruimte op uw bureau.

Technische specificaties

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