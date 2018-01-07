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Niet meer leverbaar
22PFS4031/12
Ultraslanke Full HD LED-TV
Het stijlvolle design van de Philips 4000-serie met Digital Crystal Clear vormt een fraaie aanvulling op uw interieur. Geniet van de HEVC-beeldkwaliteit en een helder geluid voor een ontspannen entertainmentervaring.
55 cm (22")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Gestroomlijnd. Geavanceerd. Elegant. Nauwkeurig. Het Philips Ultra Slim-silhouet. Dat zo iets subtiels zo kan inspireren is niet verrassend, het is een verrijking van uw interieur.
Donker, mysterieus en ongelooflijk sterk. De zwarte standaarden van Philips tillen uw TV naar een hoger niveau. De duurzame constructie met een subtiel design straalt precies dezelfde elegantie en stijl uit als uw nieuwe TV. Het is een wonder dat zoiets kleins zo sterk kan zijn.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
3.5
van 5
18
Reviews & awards
Herbert7149
07/01/2018
Deutschland
Dies ist ein super TV Gerät
Das TV Gerät entspricht voll meinen Erwartungen. Die einfache Bedienung und ein sehr gutes kontrastreiches Bild kommen gut an.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Resübeil
15/05/2017
Deutschland
Full HD-LED-Fernseher Serie 4000
Das Produkt hat die bei mir von Philips erwarteten Eigenschaften, also kaufen, einschalten funktioniert. Die Qualitäts- und Nutzereigenschaften entsprechen meinen Erwartungen. Auch nach den ersten Gebrauchswochen kann ich meine volle Zufriedenheit äußern.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Gabbo
02/03/2017
Deutschland
Design und Leistung sind großartig
Der Fernseher sieht super aus, ist leicht mit der Wandhalterung anzubringen, bei mir hängt er in der Küche. Das Bild wir von unten betrachtet und ich bin sehr begeistert. Das Einrichten war auch leicht, aber..... Die Reihenfolge der Sender selbst einzurichten, das funktioniert bisher auch nicht mit der Anleitung.
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.