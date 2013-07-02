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  • Hoogwaardig IPS-scherm
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  • Hoogwaardig IPS-scherm
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Niet meer leverbaar

IPS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

227E4QSD/00

2
| (1) Beoordeling
Hoogwaardig IPS-scherm
Geniet van schitterende LED-beelden op dit IPS-breedbeeldscherm. Het elegante, slanke ontwerp en SmartImage Lite maken dit scherm tot een geweldige keuze!
Bekijk alle voordelen

voor schitterende, levendige kleuren

Hoogwaardig IPS-scherm

  • E Line

  • 54,6 cm (21,5")

  • Full HD-scherm

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

SmartImage Lite voor betere weergave op LCD-schermen

SmartImage Lite is een exclusieve combinatie van toonaangevende, door Philips ontworpen technologieën die de inhoud van uw scherm analyseert. Afhankelijk van het door u gekozen scenario verbetert SmartImage Lite op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging, de scherpte en de tekst van teksttoepassingen, afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties. En dat alles in real time en met één druk op de knop.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

Technische specificaties

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Recensies

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2.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
1

02/07/2013

France

France

Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant

J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.

Deze review is gemaakt voor 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

Deze review is gemaakt voor 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

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