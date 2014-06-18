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Niet meer leverbaar

X-tremeVisionkoplamp auto

12972XVB1

2.7

| (106) Reviews & awards

Veiligheid boven alles

Philips X-tremeVision-halogeenkoplampen geven tot 100% beter zicht. De geavanceerde technologie achter X-tremeVision garandeert uitzonderlijk helder licht. De koplampen voldoen aan de ECE-verkeersveiligheidseisen.

Bekijk alle voordelen

Verbetert uw zicht op de weg

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: H7

  • Verpakking van 1

  • 12 V, 55W

Verder zien en sneller reageren dankzij 100% meer zicht

Dankzij het unieke design biedt X-tremeVision uitzonderlijk helder licht op de weg

Verbeterd rijcomfort en veiligheid

X-tremeVision geeft u een snellere reactietijd, omdat u obstakels en verkeersborden eerder ziet. Verlichting is essentieel om ongevallen tijdens het rijden te voorkomen. Dit product voorkomt actief ongelukken, doordat u een beter algeheel zicht hebt en de weg beter wordt verlicht.

Voldoet aan de hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

X-tremeVision voldoet volledig aan de ECE-eisen voor gebruik op de weg.

Technische specificaties

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Recensies

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2.7

van 5

106

Reviews & awards

18/06/2014

Nederland

Nederland

Je krijgt wat ze beloven!

Doordat ik in het buitengebied woon, waarbij zeer veel wild loopt, was ik op zoek naar een lamp met meer licht. De Phillips doen wat ze beloven, en in de praktijk meer dan tevreden. Levensduur: het 1 ste zetje gekocht in oktober 2013, en nu na 8 mnd later is de 1ste lamp kapot, met 25.000 km gereden te hebben. Ik heb nu een 2 de set besteld, maar even rondkijken op internet is zeker de moeite waard.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

02/01/2014

Nederland

Nederland

lampen geven goed licht.

Hallo, Heb de extreme h7 nu 7 maanden in mijn volvo V70 en rij dag en nacht met licht aan. lampen geven net zo veel licht als toen mijn garage ze heeft ingebouwd. Ik rijd 15.000 km per jaar. Ben er dus tevreden mee. Gr Leon

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

01/11/2013

Nederland

Nederland

Sterk verbeterde lichtbundel

Omdat mijn Volvo V50 uit 2009 niet beschikt over een wiswasinstallatie voor de koplampen, kon ik geen aftermarket xenon inbouwen helaas. Daarom gekeken naar het sterkte halogeenproduct dat ik kon vinden. Ik kwam uiteraard uit bij Philips. Gelijk beiden natuurlijk vervangen, ik vervang nooit slechts één koplampje, altijd tegelijk. Het zicht is zeer zeker flink verbeterd ten opzichte van de standaard H7 lampen van het tankstation of de dealer. Heel prettig in de nacht en zeker ook in de winter van groot belang.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

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