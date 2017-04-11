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Niet meer leverbaar

WhiteVisionkoplamp auto

12972WHVB1

4.1

| (11) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Veiligheid was nog nooit zo mooi

Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.

Bekijk alle voordelen

Intens wit Xenon-effect

Veiligheid was nog nooit zo mooi

  • Type lamp: H7

  • Verpakking van 1

  • 12 V, 55W

  • Stijl

100% wettelijk goedgekeurd, 100% intens wit licht

WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.

Een optimale rijervaring met intens wit Xenon-effect

Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.

De beste levensduur voor meer rijplezier

Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

11

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

11/04/2017

Italia

Italia

Ottima visibilità

Ho sostituito le vecchie lampadine della smart del 2005 con le h7 e le h1 che hanno il 180% di visibilità in più e sono rimasto soddisfatto. Consigliate Sinceramente sono indeciso se mettere le h7 con il 30 o 60% di visibilità in più

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari

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Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari

16/01/2016

Italia

Italia

Luce bianca e ottima qualità costruttiva

Non posso che essere stupito da questo prodotto. Fa una luce bianca, per nulla tendente al giallo e garantisce una buona visibilità. Come sempre Philips non delude! Unico appunto le T10 incluse nel kit H4, che fanno una luce che tende leggermente al giallo.

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Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari

24/08/2015

Italia

Italia

Ottimo per chi ha anche i fari diurni a led

Ho una Citroen C4 Picasso con i fari diurni a led e le lampade degli anabbaglianti montati di serie (3000K) a dir la verità erano proprio brutte. alla prima occasione (si è fulminata una lampada) le ho sostituite con questa lampada Philips che mi ha soddisfatto pienamente sia per il colore bianco naturale che si sposa perfettamente con i fari diurni sia per la profondità di luce che emette sulla strada. sulla durata delle lampade non posso esprimermi ma spero che rispettino quanto specificato cioè circa 450h.

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Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVB1 Fari

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met standaard halogeenlampen

  2. Toepassing verschilt per type lamp