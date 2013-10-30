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Niet meer leverbaar
Type lamp: H7
Verpakking van 2
12 V, 55W
Dankzij een speciale coating op de lampen voegt Philips ColorVision een kleurtint toe aan verlichting die in overeenstemming met de Europese voorschriften is. Zo kunt u uw rijbeleving aanpassen terwijl u nog steeds veilig wit licht projecteert.
Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive
Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.
3.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
gepa6
30/10/2013
Deutschland
bedingt zu empfehlen
Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer