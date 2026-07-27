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Niet meer leverbaar

X-tremeUltinon LEDsignaallamp auto

12898RX2

Helder en stijlvol
Voor veilig rijden anno nu kiest u voortaan de intens rode Philips X-tremeUltinon LED-remlichten [~P21W]. Ze zijn krachtig, nauwkeurig en zien er goed uit. Zo wordt u beter gezien en kunt u veilig rijden in stijl.
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Krachtige, duurzame, levendige LED-signalering

Helder en stijlvol

  • LED-RED [~P21W]

  • Aantal lampen: 2

  • 12 V, intens rood

  • Geavanceerd autosysteem

Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting

Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Wanneer slechte weersomstandigheden het zicht verminderen, wordt de noodzaak van heldere en levendige signaallampen nog belangrijker. Philips X-tremeUltinon LED-signaallampen zorgen voor een helder daglichteffect en tot 6000 K voor achteruitrij- en parkeerlichten. Met intensere kleuren voor draai- en stoptoepassingen, direct aanspringende LED's en gelijkmatig en goed gericht licht geeft u andere weggebruikers de essentiële extra tijd om te reageren op uw bewegingen.

Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door LED's een slimme besteding van uw geld. Upgrade uw buitenverlichting met intens rood voor de remlichten en levendige, oranje signaallampen en helder wit licht voor parkeren en achteruit rijden. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-lampen voor buitensignalering.

Direct aanspringende lichten maken het veiliger om snel te remmen

Gloeilampen hebben tijd nodig voordat ze volledig oplichten en optimaal presteren. LED-lampen daarentegen 'springen direct aan'. Het scheelt slechts fracties van een seconde, maar bij krachtig remmen is elke seconde levensbelangrijk. Bijvoorbeeld, bij 100 km/u komt vier tiende van een seconde verschil in reactietijd overeen met een 11 meter afstand. Dat is ongeveer 2,5 autolengte. Met Philips LED-remlichten weet de bestuurder achter u het direct zodra u besluit te remmen.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.