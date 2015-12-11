DayLight 9

[Employee of philipsglobal] Het product is gemakkelijk te monteren, alleen het wegwerken van de kabels is een geduldig karweitje en dat verschilt natuurlijk per model auto. De stekers zijn netjes waterdicht en de kabels zij voorzien van een stevige mantel. De handleiding is beknopt en niet in het Nederlands. De werking van het relais: Op de accuspanning 12V branden de led's niet, als de motor start komt er van de dinamo 13,5-14V op het relais en dan gaan de led's branden.