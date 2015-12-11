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12831WLEDX1
DayLight 9
12 V
16W
Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect.
De verbeterde lensoptica zorgen voor betere verlichting. De hoek waarin de wettelijk goedgekeurde hoeveelheid licht op de weg wordt geprojecteerd is vergroot dankzij het nieuwe ontwerp.
Het montagebereik van de modules is vergroot tot +/- 40 graden horizontaal, +/- 2 graden verticaal en +/- 32 graden diagonaal.
3.9
van 5
21
Reviews & awards
Panpadl
11/12/2015
Nederland
Solide en compleet product en degelijk verpakt.
[Employee of philipsglobal] Het product is gemakkelijk te monteren, alleen het wegwerken van de kabels is een geduldig karweitje en dat verschilt natuurlijk per model auto. De stekers zijn netjes waterdicht en de kabels zij voorzien van een stevige mantel. De handleiding is beknopt en niet in het Nederlands. De werking van het relais: Op de accuspanning 12V branden de led's niet, als de motor start komt er van de dinamo 13,5-14V op het relais en dan gaan de led's branden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime Running Lights
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime Running Lights
incredibleholg
14/10/2015
Deutschland
Sehr gutes und helles Tagfahrlicht, einfach einzubauen.
Ich habe dieses Tagfahrlicht gekauft um einen Toyota Corolla Verso damit auszurüsten. Meine Wahl fiel auf das Philips Daylight 9 weil es von den Abmessungen her genau in die Blende neben den Nebelscheinwerfern gepasst hat. Die Tagfahrleuchten sind sehr robust, der Korpus besteht aus massivem Aluguss. Pro Leuchte sind 9 LEDs verbaut, diese stehen in einem Winkel von 90° zur Horizontalen und strahlen indirekt über einen 45°-Spiegel und eine Streuscheibe ab. Das führt zu dem angenehmen Effekt, dass man die einzelnen LEDs im Betrieb nicht sieht, es entsteht eine homogen leuchtende Fläche. Der Einbau gestaltete sich sehr einfach, ich habe die mitgelieferten Halterungen auf die Blende geschraubt und die Leuchten eingeclipst. Da die Leuchten nur 3cm tief sind sieht das trotz "Aufbau" noch akzeptabel aus. Der elektrische Anschluss reduziert sich auf Masse, Dauerplus (über die Batterie) und den Pluspol des Standlichts (über einen mitgelieferten "Stromdieb"). Das Steuermodul erkennt automatisch wenn der Motor läuft, deshalb ist kein Schaltplus notwendig (es kann aber trotzdem angeschlossen werden bei Start/Stop oder Hybridmodellen). Die Tagfahrleuchten strahlen sehr hell und sind von der Leuchtstärke her mit den bekannten Serienlösungen vergleichbar. Insgesamt bin ich mit den Leuchten sehr zufrieden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht
sky22
10/02/2024
Suisse
Geverifieerde koper
super schnelle montage
Super Teil habe es selbst in meine auto eingebaut ,ohne problem
Voordelen
hell, passt überall
Nadelen
bis jetzt keinen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht