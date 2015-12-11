ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid
  • Maximaal zicht voor maximale veiligheid

DayLight 9LED Daytime Running Lights

12831WLEDX1

3.9
| (21) Reviews & awards
Maximaal zicht voor maximale veiligheid
De derde generatie Philips DRL combineert superieure stijl met verbeterd zicht. De Philips Daylight9 heeft een vernieuwd optisch ontwerp en biedt meer bevestigingsopties: een wettelijk goedgekeurde oplossing die elke auto laat opvallen.
Bekijk alle voordelen

Helder en opvallend vanuit elke hoek

Maximaal zicht voor maximale veiligheid

  • DayLight 9

  • 12 V

  • 16W

Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect

Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect

Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect.

Nieuw optisch ontwerp met 9 LED-lampjes

Nieuw optisch ontwerp met 9 LED-lampjes

De verbeterde lensoptica zorgen voor betere verlichting. De hoek waarin de wettelijk goedgekeurde hoeveelheid licht op de weg wordt geprojecteerd is vergroot dankzij het nieuwe ontwerp.

Wettelijk toegestane montage op bumpers met hoeken tot +/- 40°

Wettelijk toegestane montage op bumpers met hoeken tot +/- 40°

Het montagebereik van de modules is vergroot tot +/- 40 graden horizontaal, +/- 2 graden verticaal en +/- 32 graden diagonaal.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.9

van 5

21

Reviews & awards

2

11/12/2015

Nederland

Nederland

Solide en compleet product en degelijk verpakt.

[Employee of philipsglobal] Het product is gemakkelijk te monteren, alleen het wegwerken van de kabels is een geduldig karweitje en dat verschilt natuurlijk per model auto. De stekers zijn netjes waterdicht en de kabels zij voorzien van een stevige mantel. De handleiding is beknopt en niet in het Nederlands. De werking van het relais: Op de accuspanning 12V branden de led's niet, als de motor start komt er van de dinamo 13,5-14V op het relais en dan gaan de led's branden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime Running Lights

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime Running Lights

14/10/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes und helles Tagfahrlicht, einfach einzubauen.

Ich habe dieses Tagfahrlicht gekauft um einen Toyota Corolla Verso damit auszurüsten. Meine Wahl fiel auf das Philips Daylight 9 weil es von den Abmessungen her genau in die Blende neben den Nebelscheinwerfern gepasst hat. Die Tagfahrleuchten sind sehr robust, der Korpus besteht aus massivem Aluguss. Pro Leuchte sind 9 LEDs verbaut, diese stehen in einem Winkel von 90° zur Horizontalen und strahlen indirekt über einen 45°-Spiegel und eine Streuscheibe ab. Das führt zu dem angenehmen Effekt, dass man die einzelnen LEDs im Betrieb nicht sieht, es entsteht eine homogen leuchtende Fläche. Der Einbau gestaltete sich sehr einfach, ich habe die mitgelieferten Halterungen auf die Blende geschraubt und die Leuchten eingeclipst. Da die Leuchten nur 3cm tief sind sieht das trotz "Aufbau" noch akzeptabel aus. Der elektrische Anschluss reduziert sich auf Masse, Dauerplus (über die Batterie) und den Pluspol des Standlichts (über einen mitgelieferten "Stromdieb"). Das Steuermodul erkennt automatisch wenn der Motor läuft, deshalb ist kein Schaltplus notwendig (es kann aber trotzdem angeschlossen werden bei Start/Stop oder Hybridmodellen). Die Tagfahrleuchten strahlen sehr hell und sind von der Leuchtstärke her mit den bekannten Serienlösungen vergleichbar. Insgesamt bin ich mit den Leuchten sehr zufrieden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht

10/02/2024

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

super schnelle montage

Super Teil habe es selbst in meine auto eingebaut ,ohne problem

Voordelen

hell, passt überall

Nadelen

bis jetzt keinen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen