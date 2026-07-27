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  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.
  • Heldere signalering. Stijlvol rijden.

Niet meer leverbaar

Vision LEDbinnenverlichting en signaallamp auto

127916000KX2

Heldere signalering. Stijlvol rijden.
Signaallampen met een intense kleur zorgen voor een betere rijervaring. Philips Vision LED T10-binnenverlichting en -parkeerlichten met 6000 K daglichteffect zijn helder en zien er goed uit. Zo hebt u beter zicht, wordt u beter gezien en kunt u veilig rijden in stijl.
Bekijk alle voordelen

Duurzame LED-kwaliteit

Heldere signalering. Stijlvol rijden.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Aantal lampen: 2

  • 12 V, 6000 K daglichteffect

  • Ervaar meer licht

Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door LED's een slimme besteding van uw geld. Upgrade uw binnen- en buitenverlichting met intens rood voor de remlichten en levendige, oranje signaallampen en helder wit licht voor parkeren en achteruit rijden. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-lampen voor buitensignalering.

Extra heldere signalen voor extra veiligheid

Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Heldere signaallampen zorgen ervoor dat mensen u goed kunnen zien en zorgen zodoende voor extra veiligheid. Of het nu gaat om keren, parkeren of stoppen, Philips Vision LED-signaallampen bieden de prestaties die u nodig hebt, zodat andere weggebruikers de extra tijd hebben die essentieel is om te reageren op uw bewegingen.

Duurzame en lang meegaande LED-verlichting

U wilt heldere en stijlvolle autoverlichting, maar u wilt niet constant kapotte lampen vervangen. Dat is een enorm minpunt van conventionele koplampen: hoe krachtiger het licht, hoe korter de levensduur. Bij dezelfde lichtintensiteit gaan LED's veel langer mee. De Philips Vision LED-lampen zijn extra bestendig tegen hitte en trillingen en hebben een levensduur tot 8 jaar, waardoor ze een perfecte keuze zijn voor langdurige prestaties.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.