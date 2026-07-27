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Niet meer leverbaar
127916000KX2
LED-T10 [~W5W]
Aantal lampen: 2
12 V, 6000 K daglichteffect
Ervaar meer licht
Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door LED's een slimme besteding van uw geld. Upgrade uw binnen- en buitenverlichting met intens rood voor de remlichten en levendige, oranje signaallampen en helder wit licht voor parkeren en achteruit rijden. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-lampen voor buitensignalering.
Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Heldere signaallampen zorgen ervoor dat mensen u goed kunnen zien en zorgen zodoende voor extra veiligheid. Of het nu gaat om keren, parkeren of stoppen, Philips Vision LED-signaallampen bieden de prestaties die u nodig hebt, zodat andere weggebruikers de extra tijd hebben die essentieel is om te reageren op uw bewegingen.
U wilt heldere en stijlvolle autoverlichting, maar u wilt niet constant kapotte lampen vervangen. Dat is een enorm minpunt van conventionele koplampen: hoe krachtiger het licht, hoe korter de levensduur. Bij dezelfde lichtintensiteit gaan LED's veel langer mee. De Philips Vision LED-lampen zijn extra bestendig tegen hitte en trillingen en hebben een levensduur tot 8 jaar, waardoor ze een perfecte keuze zijn voor langdurige prestaties.
Recensies
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.